Vitória alivia ambiente no Palmeiras A boa atuação no segundo tempo e a goleada sobre o São Raimundo por 4 a 0, no sábado, deram mais tranqüilidade ao Palmeiras e ao técnico Jair Picerni, que corria risco de perder o emprego em caso de tropeço. O time, que está em 12º lugar, enfrentará o Caxias no sábado, em Caxias. O atacante Vágner, com dores na coxa esquerda, pode desfalcar a equipe. Mas Diego Souza, que teve ótima atuação e fez três gols na primeira vitória na Série B, tem presença garantida. O único ?incidente? no fim de semana foi a reclamação de Thiago Gentil por ter sido substituído. Picerni não fez alarde, mas pediu ao jogador que pusesse um ?zíper na boca?.