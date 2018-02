Vitória alivia o clima no Paulista A vitória sobre o Ituano, por 2 a 1, no último sábado, tirou o Paulista do sufoco. Afinal, a equipe de Jundiaí chegou aos 4 pontos ganhos no rebolo do Campeonato Paulista e afastou um pouco a ameaça de rebaixamento. Por isso, o resultado foi muito comemorado e aliviou o clima no clube. "Foi um gol importante que nos dá um pouco mais de tranqüilidade", disse Vágner Mancini, que marcou o gol da vitória no último minuto de jogo. "Essa vitória foi por Deus. A mão dele estava naquela hora do gol", exagerou o técnico Luiz Carlos Ferreira. O próximo jogo do Paulista acontece quarta-feira, contra a lanterna Internacional, no estádio Limeirão, em Limeira. Se vencer, o time de Jundiaí se afasta de vez da ameaça do rebaixamento para a Série A2.