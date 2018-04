Vitória anima Inter para estreia na Libertadores A vitória do último domingo diante do Pelotas, por 3 a 2, pelo Campeonato Gaúcho, foi a última partida do Inter antes da estreia na Libertadores. Desde que passou a atuar com os jogadores titulares, o time teve duas vitórias e uma derrota no torneio estadual. Apesar deste retrospecto mediano, a confiança para a competição continental está em alta.