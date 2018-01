Vitória anima XV de Piracicaba Depois de seis meses de dificuldades, o XV de Piracicaba volta a ganhar tranqüilidade e confiança para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O time conquistou uma grande vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, por 4 a 0, em jogo-treino disputado no final de semana, em Santa Rita do Passa Quatro (SP), onde o elenco está concentrado. O técnico Paulo Comelli gostou muito da movimentação da equipe. "Os jogadores estão de parabéns, porque tivemos pouco tempo juntos para treinar. Vamos melhorando aos poucos, adquirindo entrosamento", disse Comelli, que assumiu o cargo na semana passada. No sábado, a diretoria anunciou mais dois reforços: o atacante Nei Bala, destaque, com 14 gols, do Nacional no Campeonato Paulista da Série A-2, e o zagueiro Válder, que disputou o Paulistão pelo União Barbarense e depois a Série A-2 pelo Mirassol. O zagueiro Sidcley, ex-Olimpia, foi dispensado. Paulo Comelli recebeu vários reforços para a Série B. Chegaram em Piracicaba os goleiros Fernando e Márcio Vieira, os laterais Rogerinho, Tobias e Adriano os zagueiros Sandro, Alex, Mauro e Romildo, os volantes Tião e Cuca, os meias Fabrício, Ozéas, Auecione, Joel, Ivan e Lucio e os atacantes André Pinto e Silvinho. O XV estréia na Série B no dia 12 contra o Malutrom (PR), fora de casa.