Vitória anuncia contratação do atacante Denilson, ex-São Paulo

O Vitória anunciou nesta sexta-feira o primeiro reforço para a temporada 2018. O atacante Denilson, que no fim do ano passado defendeu o São Paulo, assinou contrato de empréstimo de uma temporada. O jogador de 22 anos pertence ao Granada, da Espanha, passou também pelo Avaí e será apresentado oficialmente pela equipe baiana na próxima segunda-feira.

+ Raí indica possível saída de Lucas Pratto

+ Hernanes se despede do São Paulo e volta para China

A diretoria do Vitória buscou o reforço por entender a necessidade de ampliar as opções de jogadores velozes que atuam pelas pontas. No ex-clube, o São Paulo, Denilson atuou como reserva e participou de 12 partidas da equipe, com um gol marcado. O atacante chegou ao Morumbi por indicação do então técnico Rogério Ceni, após se destacar no Campeonato Catarinense pelo Avaí.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além dele, o clube rubro-negro deve anunciar em breve a chegada do lateral-direito Lucas, que pertence ao Palmeiras e atuava por empréstimo no Fluminense. A estreia do Vitória em partidas oficiais na temporada será pelo Campeonato Baiano. No próximo dia 21, o time recebe a Juazeirense, no Barradão.