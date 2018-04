Vitória aposta em equilíbrio emocional para surpreender o líder Corinthians

O Vitória tem um difícil desafio neste sábado contra o Corinthians, às 16 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas apesar de encarar um adversário invicto na competição, o time baiano já sabe o que precisa para surpreender o líder.

Taticamente, segundo o técnico Vagner Mancini, o Vitória necessita "ter calma e tranquilidade" para manter a posse de bola, evitando que o Corinthians a recupere na "faixa central". Tão importante quanto os aspectos técnicos, contudo, é a preparação emocional para o duelo.

"Vamos jogar em um estádio que vendeu todos os ingressos e a torcida vai exercer uma pressão muito grande. O atleta precisa saber de tudo isso", antecipou Vagner Mancini. "Então, quando você está ajustado e não deixa que o fator externo interfira, você está bem emocionalmente. O futebol não é jogado só com a bola. É jogado também com a cabeça. Eu preparo meu jogador com esse panorama. Esse jogo, em especial, será muito disputado com o equilíbrio emocional também".

Apenas na penúltima colocação do Brasileirão, com 19 pontos, o Vitória terá o importante reforço do zagueiro Wallace e do meia Yago, que retornam após cumprir suspensão e foram confirmados no time titular. Também voltam o zagueiro Fred e os meias Cleiton Xavier e Carlos Eduardo, recuperados de contusão. Eles, porém, ficarão como opção no banco de reservas.