Vitória aposta em melhora do sistema defensivo para manter embalo contra Flamengo Embalado pela melhora do seu sistema defensivo, o Vitória tenta manter a sua reação no Campeonato Brasileiro neste domingo contra o Flamengo, às 11 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 19.ª rodada - a última do primeiro turno.