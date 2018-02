Vitória aposta na força da torcida A folga no Campeonato Brasileiro no final de semana serviu para o técnico do Vitória, Agnaldo Liz, aprimorar a forma dos jogadores para a partida decisiva desta quarta-feira diante do Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil. A direção do clube espera vender os 32 mil ingressos do Estádio Barradão, disponibilizados para a partida para esquentar o "caldeirão". Com o apoio da torcida, o Vitória espera fazer uma boa vantagem nesse primeiro jogo para atuar tranqüilo no segundo no Maracanã. A única dúvida do treinador é na lateral-direita pois Pedro está se recuperando de uma contusão e talvez não reuna condições de jogo. Carlinhos já foi avisado que pode atuar na posição. O volante Arivelton será improvisado na lateral-esquerda diante da contusão de Fabinho. A grande novidade será o retorno do volante Vampeta após longo afastamento devido a contusão. O Vitória deve jogar com Juninho, Pedro (Carlinhos), Nenê, Adaílton e Arivelton; Xavier, Vampeta, Cléber e Magnum; Edilson e Obina.