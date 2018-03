Vitória aposta tudo na Copa do Brasil Assim como o São Paulo, o Vitória está jogando todas as suas fichas nesse final de primeiro semestre na Copa do Brasil, pois a equipe fez uma péssima campanha no Campeonato do Nordeste, terminando em 7º lugar. Jogadores e o técnico Péricles Chamusca sabem, contudo, que a tarefa é das mais difíceis passar pelo São Paulo na Copa do Brasil, ainda mais que o time baiano não está arrumado. Chamusca tem duas dúvidas no meio de campo, entre os volantes Xavier e Fabiano e os meias Leandro Bonfim e Marcelinho. Para manter a tradição, o treinador só pretende definir a equipe minutos antes do jogo. Nos últimos dias, os jogadores treinaram marcação, chutes de bola parada e jogadas ensaiadas para tentar surpreender o tricolor paulista. O atacante Allan Delon continua sendo a principal estrela do Vitória embora não esteja atravessando a boa fase do inicio da Copa João Havelange, do ano passado quando chegou a liderar a artilharia nas primeiras rodadas. O time do Vitória deve jogar com Jean; Moura, Pedro Paulo e Leandro; Dirceu, Fabiano (Xavier), Leilton e Leandro Bonfim (Marcelinho); Allan Delon e Flávio.