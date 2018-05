Vitória apresenta Mauro Galvão como dirigente de futebol

"O Vitória sempre revelou bons jogadores", avaliou Galvão, que assume o departamento de futebol do Vitória depois de atuar como dirigente do Grêmio até novembro. Embora ressalte o potencial como formador, a direção do Vitória avalia que o time precisa de jogadores com mais experiência em todas as posições.

A relação de dispensas após a 13.ª colocação no Campeonato Brasileiro, aliás, é longa: inclui jogadores de destaque na competição, como Leandro Domingues, Apodi e Leandro, e atletas que foram pouco utilizados - como o goleiro Gléguer, os volantes Carlos Alberto, Gil e Magal, o meia Jackson e o atacante Leandrão. "Vamos procurar com calma os jogadores no mercado", explicou o novo superintendente.

Nos próximos dias, são esperados os anúncios de renovação de contrato do centroavante Roger e do retorno do meia-atacante Willians, emprestado ao Palmeiras. Segundo a direção do clube, a intenção é de que a folha salarial do time fique em torno dos R$ 600 mil mensais - no ano passado, chegou a R$ 1 milhão por mês.