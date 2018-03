Vitória arma retranca contra Corinthians Para tentar conter o Corinthians neste domingo, no Pacaembu, o técnico Joel Santana passou a semana armando uma retranca na qual apenas a dupla de ataque do Vitória, Zé Roberto e Alecsandro, não terá obrigação de marcar os jogadores adversários. O meia Allann Delon chegou, inclusive, a protestar após um dos treinos. "Fica difícil a gente ter mais preocupação de marcar que jogar", disse. Depois de acabar com a invencibilidade do Cruzeiro, na rodada passada, o Vitória planeja embalar no Campeonato Brasileiro. Com isso, um empate em São Paulo é considerado um bom resultado por Joel. Ainda mais porque o time baiano não terá seu principal atacante, Nádson, que recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o time junto com o lateral-direito Mauricio, suspenso pelo mesmo motivo. Alecsandro substituirá Nádson, formando a dupla de ataque com Zé Roberto, que esteve ameaçado de não jogar devido uma contusão mas se recuperou. Joel vai deslocar o polivalente Ramalho da frente de zaga para a lateral e colocar o volante Dionisio no meio.