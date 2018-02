Vitória-BA retorna à Copa do Brasil por decisão do STJD A semana começou com boas notícias para o torcedor do Vitória-BA. O time, que no domingo bateu o rival Bahia, em plena Fonte Nova, por 4 a 2, conseguiu voltar à Copa do Brasil, beneficiado por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Depois de perder a vaga nos pênaltis para o Baraúnas (RN) - foram dois empates por 1 a 1 -, o rubro-negro baiano entrou, via Federação Baiana de Futebol, com uma denúncia contra a equipe potiguar no STJD, pela inscrição irregular de quatro atletas para o torneio. A Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal acatou o recurso por unanimidade e ainda aplicou uma multa de R$ 1 mil ao time de Mossoró. Agora, o Vitória enfrenta o Atlético Paranaense pela segunda fase da competição, em data a ser definida - o jogo entre Baraúnas e Atlético estava marcado para esta quinta-feira.