Vitória-BA vence 2 jogos na estréia O Vitória da Bahia, representante brasileiro na etapa mundial da Nike Premier Cup 2001, estreou muito bem na competição. Jogando no estádio Maifield, em Berlim, a equipe baiana goleou nesta quinta-feira o AGF Aarhus, da Dinamarca, por 6 a 1 na estréia, e, em seguida, bateu o Verdy Youth, do Japão, atual vice-campeão mundial do torneio, por 3 a 1. Com estes dois resultados positivos, o time treinado pelo técnico Sérgio Araújo do Santos assumiu a liderança do grupo B do torneio com seis pontos, junto com seu principal adversário na chave, o Real Madrid, da Espanha, que venceu o AGF Aarhus e o Rochester Rhinos (EUA) pelo mesmo placar, 4 a 0. Em terceiro lugar, aparece o Verdy, com 3 pontos, e em último, AGF e Rochester, sem ponto ganho. Na partida contra os dinamarqueses, os gols do time brasileiro foram marcados por Sandro, Maycon, Giovane (2), Advaldo e Magno. No jogo contra os japoneses, o Vitória marcou através de Cauê, Maycon e Magno. Nesta sexta-feira, o Vitória faz mais dois jogos pela fase de classificação da Nike Premier Cup. Às 4h30 (horário de Brasília), decide o primeiro lugar do grupo B contra o Real Madrid e às 7h30 joga com o Rochester Rhinos, dos Estados Unidos.