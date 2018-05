Vitória bate Ceará em casa e deixa zona do rebaixamento do Brasileirão

Em briga direta para deixar as últimas colocações do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebeu o Ceará neste domingo pela manhã e levou a melhor, ao vencer por 2 a 1, no Barradão, em Salvador, pela sexta rodada.

O time da casa deixou a zona de rebaixamento e subiu para a décima colocação, com sete pontos, enquanto os cearenses, com apenas três pontos, estão em penúltimo. Outros seis jogos ainda completam a rodada neste domingo e na segunda-feira.

O Vitória começou melhor neste domingo, mas tinha dificuldades para finalizar para o gol de Éverson. Até que, aos 20 minutos, Neilton deu passe na medida para Wallyson, que saiu cara a cara com o goleiro e deu um toque no canto esquerdo para abrir o placar.

O Ceará tentou responder ainda na primeira etapa, mas o goleiro Elias, que foi contratado junto à Chapecoense e fez sua estreia pelo Vitória, mostrou segurança quando foi exigido. O time da casa seguiu levando perigo nos contragolpes até o intervalo, mas não conseguiu ampliar o resultado.

A segunda etapa teve o ritmo mais lento, principalmente pela postura do Vitória, que tentava administrar a vantagem sem se expor demais aos contra-ataques. No entanto, o Ceará foi crescendo no jogo e, aos 30 minutos, chegou ao gol de empate com Wescley, que acertou belo chute de fora da área e estufou a rede de Elias.

Mas o empate só persistiu por nove minutos, já que o Vitória voltou a pressionar e Lucas Fernandes foi derrubado pelo goleiro Éverson dentro da área. Neilton cobrou o pênalti com tranquilidade e garantiu a vitória da equipe baiana.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará recebe o Grêmio no Castelão, em Fortaleza, e o Vitória visita o Botafogo no Engenhão, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 2 X 1 CEARÁ

VITÓRIA - Elias; Lucas (Guilherme Costa), Kanu, Walisson Maia e Jeferson; José Welison, Willian Farias, Rhayner (Rodrigo Andrade) e Wallyson; Neilton e André Lima (Lucas Fernandes). Técnico: Vagner Mancini.

CEARÁ - Éverson; Samuel Xavier (Pio), Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Juninho, Richardson (Hyuri), Ricardinho e Wescley; Eder Luis (Felipe Azevedo) e Elton. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Wallyson, aos 20 minutos do primeiro tempo. Wescley, aos 30, e Neilton, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Kanu, Jeferson e André Lima (Vitória).

RENDA - R$ 101.984,00.

PÚBLICO - 8.371 pagantes (8.904 total).

LOCAL - Estádio do Barradão, em Salvador (BA).