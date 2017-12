Vitória bate Coritiba diante de 187 pagantes Sem muito esforço, o Vitória bateu o Coritiba por 1 a 0 neste domingo à tarde no Estádio Manoel Barradas onde não vencia uma partida desde o dia 12 de outubro, diante de 187 pagantes. Precisando vencer para aproveitar a derrota do concorrente São Caetano na rodada, o Coritiba só teve fôlego para atacar no inicio do jogo. Com os três pontos o Vitória chegou aos 56. A equipe paranaense permanece na com 69. O Coritiba tomou a iniciativa do jogo e só não abriu o placar devido à boa atuação do goleiro Juninho do Vitória, que salvou a equipe baiana em pelo menos três oportunidades até os 15 minutos. Aos 16, num contra-ataque, o atacante Alecsandro do Vitória foi derrubado na área pelo goleiro Fernando e o juiz não titubeou, marcando pênalti. Zé Roberto cobrou fraco para a defesa de Fernando, desperdiçando a grande oportunidade do Vitória no primeiro tempo. Zé Roberto se redimiu aos 9 minutos do segundo tempo quando fez boa jogada no meio-de-campo e tocou para Róbson Luiz avançar até a entrada da área e chutar forte para fazer 1 a 0. O gol mudou a partida, que passou a ser dominada pela equipe baiana. Apesar das três substituições feitas pelo técnico Bonamigo para tentar melhorar seu ataque, o Coritiba não conseguiu o empate.