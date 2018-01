Vitória bate Flamengo por 1 a 0 Na estréia da camisa dourada, o Vitória venceu o Flamengo, por 1 a 0, neste domingo no Barradão e quebrou uma série de três derrotas este ano para o time carioca. O único gol da partida foi marcado aos 19 minutos do primeiro tempo, com Alessandro Azevedo. O resultado serviu também para o Vitória ultrapassar o Flamengo. O time baiano foi para 43 pontos, dois a mais que o adversário. O Vitória se aproveitou da apatia do Flamengo, no primeiro tempo, para marcar seu gol e tocar a bola, esperando para sair nos contra-ataques rápidos. O time bicampeão baiano vem mostrando evolução desde a chegada do técnico Lori Sandri, ao vencer cinco dos seis jogos disputados. Sandri mesclou a experiência de jogadores como o zagueiro Nenê e o atacante Maestri com as revelações das categorias de base do Vitória. O resultado foi um time mais seguro, embora com fôlego suficiente para resistir à pressão do Flamengo, principalmente no segundo tempo, quando a partida ficou paralisada por mais de dez minutos por falta de energia elétrica. A entrada de Xavier no meio-de-campo do Vitória contribuiu para dar um perfil mais de marcação e evitar as jogadas de ataque para o baiano Edilson, que foi bem marcado e pouco produziu, justificando a escolha do esquema com três zagueiros utilizado pelo Vitória.