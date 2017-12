Vitória bate Internacional por 2 a 1 O Vitória poderia ter vencido com mais facilidade o Internacional, mas o placar de 2 a 1 acabou sendo justo pelo que o time gaúcho produziu no segundo tempo da partida, neste domingo, no Estádio do Barradão, em Salvador. Mesmo desfalcado, o time visitante deu duro e dando um grande susto no tricampeão baiano. Obina fez o primeiro, Danilo empatou para o Inter no segundo tempo e Leandro Domingues fez o gol da vitória. O Vitória começou colocando uma bola na trave logo aos 2 minutos, com Magnum. Aos 7, chegou ao primeiro gol, em uma bela jogada de Obina. Ele recebeu um passe de Edilson, deixou o zagueiro passar e chutou forte no canto de Clêmer. O gol fez o Vitória ficar auto-suficiente no jogo. O time baiano abusou do toquinho a mais e, ao invés de aplicar uma goleada, passou a colecionar chances perdidas. Paulo Rodrigues também meteu uma bola na trave em um chute de fora da área. Danilo, ex-jogador do rival Bahia, vinha sendo vaiado pela torcida, e devolveu a perseguição em forma do gol de empate. Mas o técnico Agnaldo Liz soube substituir Cléber por Leandro Dominguez, autor do gol da vitória, de cabeça, em outra boa jogada de Edilson, aos 32 minutos. O time baiano passou para 14 pontos e se igualou ao Internacional.