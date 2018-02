Vitória busca a reabilitação Jogadores e direção técnica do Vitória ficaram "nocauteados" com a derrota diante do Flamengo por 1 a 0, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira. O desânimo foi tanto que o técnico Agnaldo Liz decidiu dar folga a todos no dia seguinte. O zagueiro Adailton, que desviou a bola chutada por Fabiano Eller que determinou o gol da derrota contra o Flamengo, confessou ter tido pesadelos ao tentar dormir depois da partida. É com esse clima astral que o Vitória vai pegar o Santos pelo Campeonato Brasileiro, domingo, novamente no Barradão, em Salvador. A expectativa é conseguir uma boa vitória para ganhar ânimo no jogo de quarta-feira, contra o Flamengo, no Maracanã, que decidirá a vaga na final da Copa do Brasil. O experiente Edílson tenta consolar os colegas garantindo que o time tem condições de vencer o Flamengo. E, para isso, nada melhor do que derrotar o Santos antes. Agnaldo Liz perdeu o volante Xavier, que sofreu uma contusão relativamente grave na coxa direita e deve ficar fora do time pelo menos por 15 dias. Por outro lado, o treinador ganhou os retornos do volante Vinícius e do lateral-esquerdo Paulo Rodrigues, que cumpriram suspensão. Vinícius ocupara a vaga de Xavier, enquanto Paulo Rodrigues vai recuperar a posição do reserva Fabinho. O lateral-direito Pedro, que foi dúvida na partida anterior devido a uma contusão, já está 100% recuperado.