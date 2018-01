Vitória busca empate contra o campeão Palmeiras para se livrar da degola

O Vitória precisa de um empate contra o campeão Palmeiras neste domingo, às 17 horas, para se ver livre do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para o estádio do Barradão, em Salvador.

Além de ter a torcida favorável, o time baiano contará com um adversário enfraquecido. O técnico Cuca optou por antecipar as férias de 14 jogadores do elenco palmeirense, entre eles os atacantes Gabriel Jesus, que foi negociado com o Manchester City, e Dudu, capitão da equipe.

O Vitória ocupa a 15ª colocação com 45 pontos, três à frente do Internacional, o 17º. E para evitar a queda sem ter que esperar pelos critérios de desempate (os baianos ainda levam vantagem no saldo de gols, -1 a -6) basta uma igualdade na última rodada, em casa.

Fora de campo, a diretoria do time baiano conseguiu uma vitória contra o Internacional. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva arquivou na última semana o pedido do clube gaúcho para reabrir o caso do zagueiro Victor Ramos, do Vitória, por suposta escalação irregular. O Inter tentará recorrer.

A confusão aconteceu porque Victor Ramos foi contratado junto ao Monterrey, do México. O jogador, no entanto, estava emprestado ao Palmeiras antes de acertar com o Vitória. O Inter reclama que ele foi contratado fora do período da janela de transferências internacionais e, portanto, não poderia atuar. Mas, como ele veio de um clube brasileiro, não teria que cumprir os trâmites internacionais.

Em campo, o técnico do Vitória, Argel Fucks, fechou os trabalhos durante a semana e não revelou a escalação. Certo apenas é que ele não contará com o zagueiro Victor Ramos, o atacante Kieza e o lateral-direito Norberto, que receberam o terceiro cartão amarelo no triunfo por 1 a 0 sobre o Coritiba na última rodada.

A boa notícia é que o treinador contará com o retorno de Diego Renan, que cumpriu suspensão. Ele entra na vaga de Norberto. Se não optar por mexer na formação tática da equipe, Ramon será o substituto da zaga e David completará o trio de atacantes com Marinho e Zé Eduardo.