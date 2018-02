Vitória busca milagre para não cair O Vitória vai ?juntar os cacos? esta semana para tentar o milagre de evitar o rebaixamento no domingo. Precisa vencer a Ponte Preta no Estádio do Barradão e torcer para que dois concorrentes que estão à sua frente na tabela de classificação - Criciúma e Atlético-MG - percam na última rodada. O difícil vai ser unir o grupo de jogadores. A cada derrota um deixa o campo pedindo aos colegas para ter "vergonha na cara". Na derrota por 4 a 0 diante do Cruzeiro, domingo, foi a vez do meia Magnum, acusar os companheiros de "apatia". O técnico Evaristo de Macedo perdeu três titulares: o zagueiro Marcelo Heleno e o volante Vinícius, que foram expulsos e o meia Cléber, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A grande incógnita é o atacante Edílson, melhor jogador do time, que anda insatisfeito e freqüentemente tem arrumado problemas na equipe. Tanto o técnico como os torcedores rezam para que o artilheiro tenha uma semana tranqüila e jogue no domingo para ajudar o Vitória a escapar do rebaixamento.