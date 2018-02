Vitória carimba vaga e Coritiba avança com gol nos acréscimos na Copa do Brasil

Alguns clubes grandes, que participam do Campeonato Brasileiro, passaram para a segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, mas não com a facilidade que esperavam. O Sport foi até o estádio Zerão, em Macapá, e eliminou o Santos-AP por 2 a 1. O Vitória, com menos dificuldade, fez 2 a 0 sobre o Globo-RN, no Rio Grande do Norte, mas o Atlético Mineiro só empatou com o Atlético Acreano, no Acre, por 1 a 1.

+ Atlético-MG sofre no Acre em empate contra xará, mas avança na Copa do Brasil

Único paulista a entrar em campo, o São Caetano estreou o técnico Pintado, mas empatou por 1 a 1 com o Criciúma e acabou eliminado ainda nesta primeira fase. O time do ABC paulista não disputava a competição desde 2015. Agora vai ter que se concentrar no Campeonato Paulista.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dois clubes rebaixados à Série B em 2017 garantiram vaga. O Avaí ganhou fora do Ceilândia por 3 a 2, enquanto que o Coritiba sofreu para empatar com o Parnahyba, no Piauí, por 1 a 1. O gol de empate paranaense saiu somente aos 51 minutos do segundo tempo com William Matheus.

O Atlético Goianiense, que também caiu, está eliminado porque atuando fora perdeu por 2 a 1 para o Altos, no Piauí. O CRB confirmou a sua vaga ao bater por 3 a 1 o União Rondonópolis, no Mato Grosso. O Goiás fez 1 a 0 em cima do Sinop-MT.

OUTROS JOGOS

Fora das principais divisões nacionais, outros times avançaram na disputa. Caso do Remo, que fez 2 a 0 sobre o Atlético, no Espírito Santo. No interior do Paraná, o Cianorte fez 2 a 0 sobre o ABC, de Natal.

Outros dois times aproveitaram o fator campo para carimbar as suas vagas. O Ferroviário, do Ceará, bateu o Confiança-SE por 2 a 1, enquanto que o Corumbaense-MS fez 1 a 0 sobre o ASA, de Arapiraca (AL).