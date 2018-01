Vitória classifica o Cruzeiro O Cruzeiro praticamente garante a classificação à próxima fase da Taça Libertadores da América se vencer o Sporting Cristal amanhã à noite, no Mineirão. O time do técnico Luiz Felipe Scolari é líder isolado do grupo 4 da competição, com 9 pontos em 3 partidas - vitórias sobre o próprio Sporting Cristal, por 1 a 0, em Lima, sobre o Emelec, por 2 a 0, em Belo Horizonte, e o Olimpia por 4 a 3, no Paraguai. Com mais três pontos, distancia-se de vez dos adversários e carimba antecipadamente o passaporte para a etapa seguinte, em busca de seu terceiro título no sul-americano. Segundo Scolari, apesar do aparente favoritismo do Cruzeiro - que, além da boa campanha na Libertadores, goleou com o grupo reserva o Vila Nova por 4 a 1 domingo, no Mineirão, conquistando o 2º lugar na classificação do Campeonato Mineiro -, a partida deve ser difícil e a presença da torcida será fundamental. "Precisamos do incentivo dos cruzeirenses, dando motivação e confiança aos jogadores para conseguirmos mais essa vitória", disse. A HMTF, co-gestora do clube, também pensou nisso e baixou os preços dos ingressos pela metade para a partida contra o Sporting. A torcida vinha comparecendo em pequeno número aos jogos da equipe em razão dos R$ 10,00 cobrados pelos ingressos de arquibancada. Nos dois últimos confrontos no Mineirão, o numero de pagantes frustrou os dirigentes - contra o Vila Nova, foram menos de 2 mil e, diante do Emelec, pouco mais de 6 mil. Scolari deve ter 2 desfalques em campo: o meia Ricardinho, que ainda não se recuperou de um problema na coxa direita, e o lateral argentino Sorín, que sofreu uma pancada no tornozelo e foi substituído na vitória sobre o Olimpia, Sexta-feira. Marcos Paulo substitui Ricardinho e, caso Sorín não se recupere a tempo, Sérgio Manoel será improvisado na posição.