Vitória classificado na Nike Cup O Vitória da Bahia, representante brasileiro na etapa mundial da Nike Premier Cup 2001, garantiu nesta sexta-feira sua classificação para as quartas-de-final da competição. Jogando no estádio Maifield, em Berlim, a equipe perdeu a primeira partida do dia para o Real Madrid, da Espanha, por 3 a 0, mas goleou o Rochester, dos Estados Unidos, por 6 a 0 no segundo jogo. Os gols foram marcados por Maycon (2), Marcelo, Advaldo, Cauê e Muller. Com os resultados de hoje, o time do Vitória, dirigido pelo técnico Sérgio Araújo do Santos terminou em segundo lugar no Grupo B da competição, com nove pontos ganhos, e enfrenta neste sábado, às 4h30 (horário de Brasília) o West Ham, da Inglaterra, campeão do grupo A. Se o Vitória passar para as semifinais, volta a jogar neste mesmo dia, às 8h30 no horário brasileiro, contra o vencedor de Helsingborgs (Suécia) e o próprio Real Madrid, que ficou na primeira colocação no grupo B, com 12 pontos (quatro vitórias em quatro jogos). O zagueiro brasileiro Lúcio (ex-Internacional de Porto Alegre), atualmente no Bayer Leverkusen, da Alemanha, e o turco Hakan Sukur, atacante da Inter de Milão estiveram no estádio Maifield assistindo às partidas.