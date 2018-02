Vitória colocará a Costa Rica no Copa Com 13 pontos na tabela das Eliminatórias da Concacaf, a Costa Rica precisa apenas de uma vitória, neste sábado, contra os Estados Unidos, em San José, para garantir a terceira vaga para a Copa do Mundo de 2006. A tarefa pode ser facilitada pelo fato de o time norte-americano, com 19 pontos, já estar classificado para o Mundial. Se a Costa Rica conseguir seu objetivo, o técnico brasileiro Alexandre Guimarães poderá disputar seu segundo Mundial no comando da seleção da América Central. Guatemala (8 pontos) e Trinidad e Tobago (7 pontos) lutam pela vaga da repescagem contra Uzbequistão ou Bahrein, que se enfrentam neste sábado, pelo jogo de ida da repescagem da Ásia. Os guatemaltecos pegam o México (19 pontos), que joga diante de sua torcida, em San Luis Potosí. A seleção de Trinidad e Tobago encara o Panamá, que já não tem chances de se classificar para o Mundial, na capital panamenha.