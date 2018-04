Vitória confia na boa fase para reverter situação

O Vitória inspira-se no bom momento vivido no Campeonato Brasileiro - o time vem de três triunfos consecutivos - para tentar reverter a situação na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio Barradão, em Salvador, pelo jogo da volta pelas oitavas de final, a equipe recebe o River Plate, do Uruguai, precisando vencer por 3 a 0 ou por quatro gols de diferença, caso o time visitante marque gols, para avançar à próxima fase da competição. Em Montevidéu, na semana passada, o River goleou por 4 a 1.

O goleiro Viáfara, com dores na região lombar, desfalca a equipe. Em seu lugar entra Gléguer. Mas o técnico Vagner Mancini não divulga a escalação da equipe. "Vou definir no vestiário", argumentou. "Posso adiantar que vamos entrar com dois volantes porque precisamos do resultado positivo".

O clube quer que o Barradão esteja cheio para a partida. Por isso, liberou as mulheres que comparecerem com a camisa do time de pagar entrada. Menores de 12 anos tampouco vão precisar de ingresso para assistir ao jogo.

No lado uruguaio, os jogadores do River Plate embarcaram ao Brasil tranquilos e o técnico uruguaio Juan Ramón Carrasco não pretende poupar nenhum titular mesmo com a vantagem. O lateral-direito Sosa foi escalado, mas ainda fará um teste para ver se tem condições de jogo. Prieto pode substituí-lo.