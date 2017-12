Vitória confirma Vampeta e Edílson A direção do Vitória anunciou oficialmente na manhã desta sexta-feira a contratação do meia Vampeta (ex-Corinthians) e do atacante Edílson (ex-Flamengo). Os contratos valem até dezembro de 2004. O clube pagará os salários dos dois jogadores com a ajuda de cinco empresas. O salário de cada um girará em torno de R$ 60 mil, altíssimo para os padrões dos clubes baianos. Como os dois atletas são donos dos seus passes poderão romper o contrato com o Vitória caso recebam propostas melhores até o fim da temporada. O fato dos dois terem negócios na Bahia facilitou a negociação.