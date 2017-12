Vitória confirma zagueiro Fred, campeão da Copa do Brasil com o Grêmio

Campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, o zagueiro Fred foi confirmado nesta terça-feira como reforço do Vitória. O defensor já estava em Salvador desde segunda-feira e só não iniciou a pré-temporada com os novos companheiros porque, após assinar contrato, viajou para tratar da mudança para Salvador (BA).

Após chegar ao Grêmio bem cotado no início do ano passado, atuando como titular durante toda a campanha da Libertadores, o defensor de 30 anos perdeu espaço com a chegada do argentino Kannemann e terminou a temporada no banco de reservas. Agora, ficará um ano emprestado ao time baiano.

FRED É NOSSO, SIM!!! Zagueiro goleador e campeão da Copa do Brasil reforça defesa rubro-negra. pic.twitter.com/2VKiRrZoAa — E.C. Vitória (@ECVitoria) 10 de janeiro de 2017

Apenas 16.º colocado no Campeonato Brasileiro no ano passado, o Vitória resolveu investir na formação do elenco para 2017. Antes de Fred, havia acertado com outros jogadores de renome, como o meia Dátolo, ex-Atlético-MG, e o lateral-esquerdo Geferson, que disputou a última Copa América pela seleção e estava no Inter.

Também do time colorado, por empréstimo, veio o zagueiro Alan Costa. O Vitória também já fechou com o lateral-direito Leandro Salinas, os volantes Uillian Correia e Willian Farias (agora em definitivo) e o atacante Pineda. Além disso, espera anunciar nas próximas horas o meia Cleiton Xavier, campeão brasileiro com o Palmeiras.