Vitória conquista 3 pontos em Belém Numa partida marcada por muitos erros das duas equipes, o Vitória bateu o Paysandu, no Mangueirão, por 2 a 1. O time baiano abriu o marcador logo aos seis minutos. Almir cobrou escanteio e Adaílton escorou de cabeça para as redes. O Paysandu deu a saída e empatou o jogo. Sandro enfiou a bola por cobertura sobre a zaga baiana, Welber se antecipou ao zagueiro Ramalho e empatou. A partir daí, a partida foi monótona, com os dois times abusando de jogadas erradas e das faltas. O Vitória procurava tocar para os lados no meio-de-campo, enquanto o time paraense tentava chegar aos contra-ataques de maneira atabalhoada. A única jogada de perigo aconteceu aos 43 minutos. Almir cruzou e Nadson chegou atrasado no lance, perdendo o gol. O segundo tempo não foi diferente. Mesmo jogando em casa, o Paysandu era um time apático e sem alma. Sentindo que poderia ser mais ousado, o Vitória fez 2 a 1 aos vinte minutos, num chute da intermediária de Zé Roberto que Ronaldo, adiantado, não conseguiu segurar. Sob as vaias de sua torcida, o Paysandu tentou o empate, mas desperdiçou duas chances de gol, com Sandro e Vandick. Ficha Técnica: Paysandu: Ronaldo; Rodrigo, Jorginho, Sérgio (Vandick) e Luiz Fernando; Rogerinho, Lecheva (Magnum), Sandro e Welber; Yarlei e Robson. Técnico: Dario Pereyra. Vitória: Paulo Musse; Ramalho, Marcelo Heleno, Aderaldo e Almir; Xavier (Dionísio), Adailton, Dudu (Maurício) e Ze Roberto; Nadson (Alecssandro) e Allann Delon. Técnico: Joel Santana. Gols: Adaílton aos 6 e Welber aos 7 minutos do primeiro tempo. Zé Roberto aos 20 minutos do segundo tempo. Árbitro: Washington Alves de Souza. Cartão amarelo: Sandro, Xavier, Rodrigo, Aderaldo, Rogerinho, Allann Delon e Jorginho. Cartão vermelho: Allann Delon. Público: 18.728 pagantes. Local: Mangueirão.