Vitória conquista 3 pontos em Curitiba Em uma partida que o Vitória foi inferior a maior parte do jogo, a equipe utilizou três contra-ataques para derrotar o Atlético Paranaense, neste sábado, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba, por 3 a 1. Os gols do Vitória foram marcados pelo atacante Edílson aos 21, 25 e 48 minutos do segundo tempo. O jogador assumiu a artilharia do Brasileiro com nove gols, enquanto Dagoberto, de pênalti, diminuiu aos 34 minutos. Com o resultado, o Vitória chega aos 16 pontos e o Atlético permanece com 14. O Atlético entrou em campo com disposição e aos cinco e nove minutos esteve perto do gol, com chute de Raulen e cabeçada de Dagoberto respectivamente. O primeiro chute do Vitória aconteceu somente aos 23 minutos, com Vampeta, da intermediária. Com a pressão atleticana, o goleiro Juninho passou a ser exigido e fez defesas difíceis aos 28 e 35 em chutes de Dagoberto. Aos 15 do segundo tempo, Ilan quase abriu o placar, mas o atacante se afobou. O castigo veio em seguida. Edílson, aos 21 minutos, recebeu de Enílton e tocou para o gol. Quatro minutos depois, novamente Edílson ganhou da zaga rubro-negra na velocidade e marcou seu segundo gol. O Atlético diminuiu aos 34, após Dagoberto cobrar um pênalti sofrido por ele mesmo. Aos 48, o goleiro Diego foi até à área do Vitória tentar marcar um gol na cobrança de escanteio, a zaga baiana rebateu e a bola sobrou para Edílson, que avançou e tocou para o gol sem goleiro. Para Dagoberto, a segunda derrota seguida não deve abalar o grupo. "Vamos trabalhar bastante para recuperar esses pontos perdidos."