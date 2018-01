Vitória conquista três pontos em Londrina O Vitória se deu bem contra o Atlético Paranaense, nesta quarta-feira à noite, no Estádio do Café, em Londrina, vencendo de virada por 2 a 1. O Atlético jogou em Londrina por ter perdido um mando de jogo. Fez bom trabalho de marketing e levou 1.041 ao estádio, além de outros 1.218 menores de 12 anos, que não pagaram ingresso, mas não correspondeu em campo, e o time continua com 44 pontos, ainda sob ameaça de rebaixamento. O Atlético deu demonstração de que tomaria conta do jogo. A defesa bem postada dava tranquilidade para o ataque, que pressionava o time baiano. Mas o Vitória não deixava por menos e se garantia com os zagueiros, resistindo ao futebol adversário. A pressão deu resultado aos 16 minutos, quando o zagueiro Thiago aproveitou-se da primeira falha do adversáiro e subiu no meio da defensiva, desviando a bola do goleiro Juninho. A única deficiência atleticana estava na ala esquerda, para onde o meia-atacante Fernandinho estava descolocado. Era por ali que o Vitória dava suas estocadas. Mas foi de bola parada o primeiro gol. Depois de cobrança de escanteio, aos 36 minutos, Luciano Santos e Dudu Cearense disputaram a bola, que acabou nas redes atleticana. O juiz deu gol para o jogador do Vitória. O Atlético saiu com tudo para buscar o desempate, mas foi o Vitória que marcou, novamente de bola parada. Em cobrança de falta de longa distância, aos 45 minutos, Adailton não deu chances para o goleiro Cléber. Apesar da tentativa do técnico Mário Sérgio de colocar o Atlético nos eixos, com a saída do volante Alan Bahia, entrando Rodrigo na lateral e Fernandinho voltando à sua posição, foi o Vitória quem retornou com mais disposição para o segundo tempo. Ganhando o meio-de-campo, a pressão baiana foi inevitável. Somente aos 14 minutos, o Atlético conseguiu chegar ao gol adversário, com Dagoberto exigindo boa defesa de Juninho. Depois não fez mais nada. O Vitória também ficou satisfeito com o placar e o jogo caiu tecnicamente, arrastando-se até o final.