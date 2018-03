Vitória conta com retorno de Zé Carlos O grande desafio do Vitória é quebrar a invencibilidade do Cruzeiro neste domingo, no estádio Barradão, em Salvador. Para isso, o clube baiano vai contar com o eficiente atacante Zé Roberto, que já jogou no time mineiro e retorna após se recuperar de uma contusão. A dúvida do treinador Joel Santana é no meio-de-campo, onde Alessandro Azevedo e Vinícius disputam a vaga do volante Dionisio, expulso na partida anterior pelo Campeonato Brasileiro.