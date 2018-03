Vitória conta com volta de Zé Roberto O Vitória busca regularidade no Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo que vence equipes como Cruzeiro e Santos, dois favoritos ao título, o clube baiano perde para times que estão entre os últimos colocados, caso da Ponte Preta. Nesta quarta-feira, o desafio é contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O atacante Zé Roberto é a grande novidade do Vitória para esta partida. O jogador acertou finalmente a renovação do seu contrato e está confirmado no time pelo técnico Edinho. Ele deve ocupar a vaga do meia Leandro Domingues, que se contundiu contra o Santos e foi vetado pelo departamento médico. Para a vaga do zagueiro Marcelo Heleno, suspenso, Edinho vai escalar Anselmo. Já o júnior Gilmar, que entrou no segundo tempo contra o Santos e foi o responsável direto pela vitória, pois sofreu um pênalti e marcou o segundo gol, deve ficar no banco como opção para o segundo tempo. A única dúvida do técnico para escalar o time do Vitória é no gol. Poupado na partida anterior devido às criticas dos torcedores, o goleiro Paulo Musse pode voltar à equipe, mas Juninho tem chances de permanecer.