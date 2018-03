Vitória contrata Nenê e Alex Mineiro O Vitória contratou dois reforços para tentar reagir no Campeonato Brasileiro - está em 14º lugar atualmente. O atacante Alex Mineiro, campeão brasileiro em 2001 pelo Atlético-PR, e o zagueiro Nenê, ex-Corinthians e Grêmio, acertaram acordo com o clube baiano, mas ainda não têm condições de estrear no jogo de domingo, contra o Santos. Alex Mineiro estava no Tigres, do México, e foi contratado para substituir Nadson, que trocou o Vitória pelo Samsung, da Coréia do Sul. Já Nenê deixou o Hertha Berlim, da Alemanha, para reforçar o time baiano comandado pelo técnico Edinho.