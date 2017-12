Vitória contrata o atacante Magno Dono de um dos piores ataques do último Campeonato Brasileiro, o Vitória contratou nesta segunda-feira o atacante Magno, do Paysandu, de 21 anos. Ele marcou seis gols nos 34 jogos que atuou na equipe paraense no torneio. Chegou com a tradicional frase dos jogadores contratados. "Vou tentar fazer o melhor: determinação, garra e vontade não vão faltar." É a terceira tentativa da direção do Vitória de tentar suprir a lacuna criada com a venda do artilheiro Nadson no meio do Brasileiro. Antes de Magno, o Vitória contratou o peruano Maestri e Enilton, que se contundiram.