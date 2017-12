Vitória contrata técnico novato A direção do Vitória optou por um treinador em início de carreira para comandar o time na temporada 2004: o ex-zagueiro Agnaldo Lins, que já jogou no clube entre 1993 e 1996 é o novo técnico em substituição ao interino Nelsinho Góes. Agnaldo Lins estava treinando o Tubarão de Santa Catarina, seu primeiro clube na profissão e deve chegar a Salvador no dia 5 de janeiro, na reapresentação do elenco. Ele já havia feito um estágio como auxiliar-técnico no Vitória em agosto, durante a participação do time no Campeonato Brasileiro.