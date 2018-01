Vitória corintiana é resposta a Júnior Os jogadores do Corinthians saíram de campo com um largo sorriso, que há muito não se via. A vitória do início da noite serviu para devolver confiança ao grupo e, de certa forma, como resposta a Júnior. O treinador que nem esquentou banco no Parque São Jorge jogou a toalha, no início da semana, sob a alegação de que o time era fraco. "Um resultado desses dá moral para todos", comentou Gil, que deu passe para o gol de Fabinho, no primeiro tempo, e marcou o terceiro, na etapa final. "Espero que a gente consiga seguir em ritmo forte", afirmou. "Tivemos atitude diferente, o time esteve bem distribuído em campo e uma vitória assim dá mais tranqüilidade." Sentimento de alívio semelhante ao de Fabinho. O volante admitiu que a exibição no Pacaembu foi "importantíssima", porque serviu para injetar confiança em um grupo desacreditado. "Tivemos empenho e a conseqüência todos viram", disse, ao mesmo tempo em que passou para Juninho parte dos méritos pela volta por cima. "Ele ajudou a levantar o astral", reconheceu. "Tinha muita gente de cabeça baixa." Rogério não teve muito o que comemorar. O lateral retornou ao time, depois de quase dois meses de afastamento, mas não suportou até o fim. Aos 15 minutos do segundo tempo, precisou sair de maca, ao sentir dores musculares. Depois do susto, no entanto, admitiu que preferiu se poupar. "Senti dor normal", alegou o titular. "Vai passar até o meio da semana", observou, ao se referir à possibilidade de enfrentar o Fluminense, no clássico de quarta-feira. Irritação, mesmo, sobrou para a Ponte Preta. O meia Piá, um dos mais experientes do time, criticou o comportamento tímido no duelo. "Parece que estávamos com medo de jogar", disparou. "A equipe estava muito sonolenta", reclamou. "Erramos demais e falhamos na marcação", emendou Nenê.