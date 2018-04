Vitória, Criciúma, Goiás e Ceará são campeões estaduais

SALVADOR - O domingo foi de decisões pelos estaduais no Brasil. O Vitória aproveitou a larga vantagem obtida na primeira partida para conquistar seu 27.º título baiano. Em Santa Catarina, o Criciúma faturou o troféu mesmo com derrota, enquanto o Goiás precisou de um empate para assegurar o tri goiano. Mesma situação do Ceará, campeão cearense com um empate.

No Barradão, o Vitória aproveitou a crise do rival Bahia e a histórica goleada por 7 a 3 na partida de ida para levantar a taça. O empate por 1 a 1, neste domingo, garantiu a conquista à equipe, que vinha de dois anos sem títulos estaduais. Dinei marcou para os donos da casa e Fernandão deixou tudo igual para o Bahia, que, desanimado, pouco trabalho deu.

Quem também soube se aproveitar do resultado da ida foi o Criciúma. Depois de vencer no Heriberto Hulse semana passada por 2 a 0, a equipe contou com o regulamento para ser campeão estadual pela décima vez. Neste domingo, a Chapecoense foi para cima e marcou logo aos 12 minutos, com zagueiro Rafael Lima, mas o 1 a 0 não foi suficiente.

Em Fortaleza, o Ceará voltou a ficar no empate por 1 a 1 diante do Guarany de Sobral e venceu o Campeonato Cearense pela 42.ª vez, sendo a terceira consecutiva. Quem saiu na frente neste domingo foi o Guarany, com o chute de Luiz Carlos de fora da área, logo no início da partida, mas o empate não tardou. Aos 11 minutos, Mota teve tranquilidade e fez o gol do título.

A conquista mais suada foi a do Goiás, que chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Atlético-GO. João Paulo e William Matheus marcaram os primeiros gols e o resultado se manteve até os 23 minutos do segundo tempo, quando o Goiás reagiu. Walter marcou o primeiro da equipe e a seis minutos para o fim Neto Baiano selou o 2 a 2 e o título.