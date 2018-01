Vitória cumpre tabela diante do Coritiba Visivelmente desmotivados, os jogadores do Vitória enfrentam o Coritiba, neste domingo, com o único objetivo de cumprir tabela. O único motivado do grupo é o técnico interino Nelsinho Góes, que comandará a equipe nas três partidas finais do Campeonato Brasileiro. O atacante Zé Roberto, que declarou recentemente já ter sido negociado para o futebol japonês e depois desmentiu o que disse, apareceu com uma indisposição intestinal e é dúvida para a partida. A novidade do time deve ser o reaparecimento do meia Vander, que não joga na equipe titular há três meses.