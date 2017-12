Vitória da Espanha tem primeiro gol de Raúl em sete meses A vitória sobre o Egito significou para a Espanha mais que um resultado positivo no penúltimo amistoso antes da Copa: deu ao atacante Raúl a chance de marcar seu primeiro gol desde outubro. "Raúl é um jogador exemplar, que nunca nos deixou em dúvida sobre sua capacidade", afirmou o zagueiro Sergio Ramos após a partida. Raúl sofreu uma lesão no joelho em novembro, num jogo do Real Madrid contra o Barcelona, e preferiu realizar um tratamento diferente, sem cirurgia. Ficou quase quatro meses sem jogar e não conseguiu recuperar um lugar em seu time, que viveu uma grave crise. Para o técnico Luis Aragonés, a partida contra os atuais campeões africanos foi um bom teste para sua equipe. "Há muitas coisas que precisamos polir, pois cometemos muitos erros, mas isso é normal", afirmou o técnico, que vê uma Espanha em processo de evolução. A opinião é compartilhada pelo meia-atacante Reyes, autor do outro gol espanhol na partida. "As jogadas ensaiadas estão começando a sair", disse.