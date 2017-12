Vitória dá paz a técnico do Guarani A vitória apertada do Guarani sobre o Paraná, por 1 a 0, domingo, poderá dar a tranqüilidade necessária para acertar o time na seqüência do Campeonato Brasileiro. É o que acredita o técnico Zetti, que já vê evolução no elenco e que aposta em melhora nas próximas rodadas. Além de somar três pontos, o time campineiro quebrou um jejum de três jogos sem marcar gols. E também se reabilitou de dois tropeços fora de casa, diante do Corinthians, por 1 a 0, e do Juventude, por 2 a 0. O Guarani também saltou da 21ª para a 18ª posição. O técnico já avisou que não vai abrir mão do esquema 4-4-2, sempre com dois homens de marcação e dois homens de criação no meio campo. "Acho que este ponto é fundamental. É aí que dá o equilíbrio ao time", atesta Zetti, que elogiou bastante a estréia do meia Simão, que agüentou atuar até os 15 minutos do segundo tempo. Há seis meses ele não disputava um jogo oficial devido uma cirurgia no tornozelo direito. Outro aspecto importante, no entender da comissão técnica, é o período de folga na competição por causa dos dois jogos do Brasil nas Eliminatórias do Mundial. Estes dias serão aproveitados principalmente no aspecto físico, uma vez que o trabalho já vem sofrendo um processo de mudança em relação ao que vinha sendo feito anteriormente. Alguns jogadores sentiram os efeitos dos treinos no final do jogo de domingo, quando reclamaram de cãimbras. "É normal porque já iniciamos um trabalho de força e estas dores são normais. Mas vão se adaptar rapidamente", garante o fisicultor Fernando Moreno. O Guarani volta a campo dia 12 de junho diante do Fluminense, em Volta Redonda. O desfalque será o zagueiro Paulo André, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O volante Careca, que cumpriu automática, deve retomar sua vaga no lugar de Roberto.