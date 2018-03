Vitória dá tranquilidade ao São Caetano Mais do que a primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro, os três pontos conquistados pelo São Caetano sobre o Fortaleza, domingo, no ABC, vão dar confiança aos jogadores para a seqüência da competição. Esta é a opinião do técnico Estevam Soares, apostando no crescimento de produção do time nos próximos jogos. Ele continua batendo na mesma tecla de que o time sofreu muitas mudanças e que sente falta do entrosamento. Além disso, lembra que "é normal um ritmo menor nas primeiras rodadas, porque houve uma preparação inicial em cima do condicionamento físico". O técnico, ainda, tenta ver o lado positivo de tudo, até mesmo na vitória de 2 a 1 sobre o time cearense, conquistada na fase final do jogo. "Desta vez fizemos o gol e soubemos garantir o resultado. Não demos bobeira". O elenco ganhou folga após o jogo e volta aos trabalhos nesta terça-feira cedo no Estádio Anacleto Campanella. Com cinco pontos, em oitavo lugar, o Azulão vai pegar o Paysandu, no final de semana, em Belém.