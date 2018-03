Vitória dá tranqüilidade ao S.Caetano Nada parece afetar a fé do técnico Jair Picerni, do São Caetano, que pretende colocar seu time entre os oito melhores da América do Sul. Seu objetivo pode ser atingido com apenas um empate diante do Palmeiras, quarta-feira, no Parque Antarctica. "Vamos subir de degrau em degrau. Ainda falta mais um jogo difícil, mas estamos bem, muito tranqüilos", garante Picerni que lembra ainda o fato do time já ter se recuperado da eliminação do Campeonato Paulista. "Nossos planos incluíam uma vaga nas semifinais do Paulistão, mas infelizmente não deu", comentou. Ele não gosta de apontar motivos para a instabilidade, mas credencia o fato, principalmente, aos problemas de cartões amarelos e contusões. Picerni prefere não culpar as mudanças ocorridas no elenco, como as saídas do "matador" Adhemar, vendido para o Sttutgart da Alemanha, ou dos meio-campistas Claudecir e Magrão, negociados com o Palmeiras. "O time sentiu um pouco, mas não muito, porque também temos outros bons jogadores", assegura, dando moral ao elenco atual e que pode fazer história dentro da principal competição sul-americana. O fato de ter disputado duas competições ao mesmo tempo - Paulistão e Libertadores - também atrapalhou. Mas, agora, Picerni garante que tudo está superado e que as atenções estão voltadas para o jogo decisivo contra o Palmeiras. "Só pensamos nisso. É a bola da vez", explicou. Ele acha também que o time mantém a mesma dinâmica de trabalho e que continua tendo ousadia dentro de campo. "Nós entramos em campo para vencer. Não importa o adversário". Para o segundo jogo, Picerni vai ter o retorno do lateral César, que estava suspenso. Um reforço de peso, afinal o lateral é titular da seleção brasileira. Sua volta vai acabar com improvisação na defesa, onde Nelsinho passa a atuar na sua verdadeira posição, a lateral direita. O meia Esquerdinha ainda se recupera de uma contusão muscular e, dificilmente, estará em campo quarta-feira. A estréia do São Caetano será contra o Bahia, em Salvador, dia 1º de agosto. A diretoria aprovou a fórmula de disputa, que prevê o rebaixamento dos últimos quatro colocados. "Não trabalhamos pensando nessa hipótese", disse o presidente Nairo Ferreira, lembrando o vice-título da Copa João Havelange, ano passado.