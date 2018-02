Vitória dará classificação ao Santos Sem problemas para escalar o Santos, o técnico Emerson Leão conta com uma vitória amanhã, às 21h40, na Vila Belmiro, contra o América de Cali, pela Taça Libertadores. Se vencer, matematicamente a equipe garante vaga nas oitavas-de-final. O treinador advertiu o elenco para não relaxar por conta da goleada por 5 a 1 que impôs ao adversário no primeiro jogo. "Aquele resultado foi atípico e precisamos tomar cuidado", alertou. Depois daquela partida, o América não perdeu mais na Libertadores e também no Campeonato Colombiano. "Eles estão mudando a maneira de jogar e virão com cautela", comentou Leão, que promoverá o retorno do central André Luís, recuperado de contusão, e do lateral-direito Michel, que retoma a condição de titular, com Reginaldo Araújo voltando para o banco. O Santos tem 7 pontos ganhos - vitórias sobre América e 12 de Octubre, do Paraguai, e empatou com o El Nacional, do Equador - e se ganhar amanhã garante pela menos a segunda colocação no Grupo 3. O atacante Robinho está há nove jogos sem marcar, mas diz que não se preocupa. "Se a equipe estivesse perdendo, seria um grande problema." Acha, porém, que o gol sairá na hora que tiver de sair. "Está faltando um pouco de tranqüilidade na hora da conclusão." Diego e Ricardo Oliveira também torcem para que o gol de Robinho saia amanhã à noite. "Foi assim no Brasileiro, logo ele deslanchou", lembrou Diego. "Vamos jogá-lo para o alto, vai ser aquela festa", completou Ricardo Oliveira.