Vitória de Guimarães distante da Uefa O Vitória de Guimarães empatou por 0 a 0 com o Rio Ave nesta sexta-feira, na abertura da 27.ª rodada do Campeonato Português 2004/05, e está ficando distante de uma vaga na Copa da Uefa da próxima temporada (nesta se classificaram os cinco primeiros). É que com este resultado, o Vitória soma 41 pontos e ocupa provisoriamente a sexta colocação, ficando a quatro do Boavista, o quinto, que joga neste final de semana e pode ampliar a vantagem. Já o Rio Ave é provisoriamente o sétimo, com 39 pontos. Próximos jogos - A rodada deste final de semana terá um jogo neste sábado: Boavista x Sporting. No domingo, jogam: Academica x Estoril; Beira Mar x Penafiel; Nacional da Ilha da Madeira x Vitória de Setúbal; Moreirense x Belenenses; Porto x Gil Vicente; e Benfica x Marítimo. Na segunda-feira, Braga x União Leiria encerram a rodada.