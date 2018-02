Vitória de Guimarães ganha do Marítimo Na abertura da 26.ª rodada do Campeonato Português 2004/05, o Vitória de Guimarães venceu o Marítimo por 2 a 1 na casa do adversário. Os gols foram de Rogério Matias (contra), para o Marítimo, e Alex (dois) para o Vitória de Guimarães. Com estes três pontos, o Vitória chega aos 40 pontos e fica provisoriamente na 6.ª posição, enquanto que o Marítimo é o 8.º, com 36. A rodada continua neste sábado com os seguintes jogos: Penafiel x Boavista e Vitória de Setubal x Benfica.