Vitória de Guimarães vence Gil Vicente O Vitória de Guimarães venceu nesta sexta-feira por 3 a 1 o Gil Vicente na casa do adversário e melhorou provisoriamente sua situação no Campeonato Português desta temporada. É que chegou aos 34 pontos e fica, provisoriamente, na 7.ª posição. Já o Gil Vicente está em situação complicada: é o 15.º, com 23 pontos, e pode perder até duas posições ao final da rodada. A competição terá neste sábado mais duas partidas (entre parênteses a pontuação): Estoril (22) x Boavista (40); e Penafiel (24) x Porto (42). O Porto, que lidera a competição, precisa ganhar para se manter nesta colocação.