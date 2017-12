Vitória deixa Bahia aliviado na Série B Aliviado, o técnico do Bahia Osvaldo Alvarez, o Vadão considerou a vitória do time baiano por 2 a 0, diante do Fortaleza, no sábado, fundamental para a tranqüilidade dos jogadores que lutam por uma das vagas para a Primeira Divisão. Na segunda colocação do quadragular decisivo, com 4 pontos , o Bahia só depende de si próprio para voltar à elite do futebol brasileiro. O time enfrenta o Fortaleza e o Avaí nas próximas duas rodadas fora de casa e fecha sua participação diante do Brasiliense na Fonte Nova. O problema é que Vadão perdeu o principal jogador da vitória contra o Fortaleza, o meia Cícero, autor dos dois gols. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga a revanche diante da equipe cearense no sábado. O retorno de Rodriguinho no meio de campo é incerto, pois ele será julgado esta semana pelo Tribunal de Justiça da CBF e tem tudo para ser suspenso por vários jogos já que é reincidente em jogo violento. Se Rodriguinho for suspenso Vadão pode escalar para a vaga de Cícero, o meia Igor ou colocar o volante Ari que está atuando bem improvisado na lateral-direita, retornando à ala Paulinho. Tudo será definido a partir dos treinamentos da semana. De concreto é o retorno do zagueiro Leonardo que estava suspenso e vai recompor a zaga do time com Reginaldo. A delegação do Bahia viaja para Fortaleza na quinta-feira e realiza um leve treino recreativo na sexta-feira.