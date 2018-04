Vitória deixa Felipão de bom humor A vitória fora de casa, e sobre a Letônia, na estréia da seleção portuguesa nas Eliminatórias européias, deixou Luiz Felipe Scolari em ótimo humor. "O momento chave da partida foi quando a moça entrou em campo e parou o jogo", afirmou o técnico, rindo, referindo-se à invasão de campo por uma torcedora da Letônia que, aos 10 minutos do segundo tempo, ensaiou strip-tease no gramado e ficou só de calcinha, meias e tênis. Felipão brincou com a inusitada cena, porque os gols portugueses na vitória por 2 a 0 foram nos dois minutos após a entrada da morena. Vendo que a piada foi mal recebida pelos jornalistas letões, tentou emendar. "Não, falando sério, os momentos decisivos foram os dois gols seguidos, que atordoaram a Letônia", disse o treinador, na entrevista, antes do retorno a Lisboa. O técnico brasileiro fez diversos elogios à equipe adversária. Em sua avaliação, Portugal fez metade do serviço ao terminar o primeiro tempo sem tomar nenhum gol. Depois, foi esperar as oportunidades aparecerem. "Demos o primeiro passo importante. Agora, temos pela frente mais onze para a qualificação", definiu Scolari. A seleção portuguesa é favorita a uma das vagas européias para o mundial da Alemanha, mas passa por período de renovação - perdeu estrelas como Luís Figo e Rui Costa, que se aposentaram da equipe. Para Felipão, a boa performance dos novos líderes do time, Deco, Pauleta e Cristiano Ronaldo, se deveu, em parte, ao apoio dos veteranos, que mandaram mensagens de incentivo. "A equipe continua muito unida e com o mesmo espírito que revelou na Euro 2004 (quando foi vice-campeã). A saída de uns e a entrada de outros foi bem recebida. Foi uma transição tranqüila."