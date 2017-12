Vitória deixa Grêmio perto da 2ª O Grêmio não vai esquecer a visita que fez neste fim de semana à aprazível Salvador. Ao perder para o Vitória por 2 a 0, praticamente carimbou seu passaporte para a Segundona. Na lanterna do Brasileirão, com 38 pontos precisaria vencer os próximos quatros jogos que restam e rezar por uma combinação quase impossível de resultados. Já o Vitória respirou mais um pouco ao chegar aos 48 pontos, mas ainda está ameaçado de integrar o grupo de rebaixados. Logo aos 2 minutos o goleiro Márcio se assustou com um cruzamento despretensioso pela direita de Arivelton que acertou a trave. Mas o Grêmio não se intimidou, mesmo porque somente um triunfo interessava. Sem uma marcação rígida da defesa do Vitória, Christian se movimentava bem no ataque e ameaçou o gol aos 13 e 14. Contudo, foi o time baiano que abriu o placar aos 24 minutos. Sandro fez jogada pela ponta direita, tocou para a entrada da área onde o estreante Rafael Moura enganou os zagueiros e soltou a bomba, marcando 1 a 0. Sem conseguir o empate no primeiro tempo, o técnico Cláudio Duarte tirou o lateral Lucianinho no intervalo para colocar o atacante Cláudio Pitbull. Com dois artilheiros no ataque o Grêmio passou a atacar com mais consistência beneficiado também pelo recuo do time baiano que tentava garantir os três pontos antes da hora. Aos 13, o ataque gremista acertou a trave do goleiro Felipe, quase empatando. Mas aos 29, num contra-ataque Rafael Moura novamente ficou em condições de marcar obrigando Márcio a fazer excelente defesa. No rebote Leandro Domingues encobriu o goleiro e a bola só não entrou porque o zagueiro Fábio Bilica salvou na linha do gol. Nos minutos finais os jogadores do time gaúcho se desesperaram diante do péssimo resultado, erraram passes incríveis e não conseguiram evitar o segundo do gol Vitória de Alex Santos aos 45, que fechou o "caixão" gremista.