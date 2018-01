Vitória deixa Grêmio perto da vaga O Grêmio derrotou o Oriente Petrolero, por 3 a 2, nesta quinta-feira, e encaminhou sua classificação para a segunda fase da Copa Libertadores da América. Agora basta apenas um empate nos três jogos que faltam ? contra o 12 de Outubro, no Paraguai e em Porto Alegre, e contra o Cienciano, no Peru ? para garantir a vaga. Os três gols gremistas foram de Rodrigo Mendes, aos 29 e aos 39 minutos do primeiro tempo e aos 23 minutos do segundo tempo. O atacante é o artilheiro da competição, com sete gols. O grande momento do jogo foi a série de dribles, com direito a um balãozinho, de Fábio Baiano sobre a defesa boliviana, antes de dar o passe para o segundo gol. O juiz cumprimentou-o pela jogada. A torcida, reconhecida, aplaudiu o atacante demoradamente quando ele foi substituído por Rodrigo Fabri no segundo tempo. Os visitantes só criaram dificuldades ao Grêmio no início do primeiro tempo, com uma marcação severa sobre Tinga, Zinho, Rodrigo Mendes e Fábio Baiano. Mas sem aguentar o calor de 30 graus, os bolivianos reduziram o ritmo e os tricolores começaram a criar oportunidades. Quando a vitória estava assegurada, com 3 a 0, o Grêmio acomodou-se e acabou tomando dois gols no fim do jogo, ambos marcados por Jimenez. Pelo Grupo 7, em Buenos Aires, o América do México surpreendeu, ao derrotar, por 1 a 0, o River Plate. No outro jogo da rodada desta quinta-feira, o Olmedo, jogando em Riobamba, Equador, goleou o Bolívar, da Bolívia, por 4 a 1, em partida válida pelo Grupo 4.